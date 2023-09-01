Balıkesir'de yapılan operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9'u tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah da ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9'u tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Kepsut ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 9'u tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 34 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR