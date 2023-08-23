Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamalarında 28 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 11 ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı. Uygulamalarda yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, fişek ve tüfek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 17 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de jandarma tarafından 11 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

Uygulamalarda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet kartuş ele geçirildi.

Öte yandan Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.