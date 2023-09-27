Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamalarında 17 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı. Uygulamalarda 3 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, 2 ruhsatsız tüfek ve 29 kartuş ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma tarafından 9 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Marmara ve Susurluk ilçelerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamalarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ile 2 ruhsatsız tüfek ve 29 kartuş ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.