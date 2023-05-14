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Balıkesir'de vatandaşlar seçim sonuçlarını çarşıda LED ekrandan takip ediyor

Balıkesir'de vatandaşlar seçim sonuçlarını çarşıda LED ekrandan takip ediyor

Politika Haberleri

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de seçim heyecanı devam ediyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Balıkesir'de de seçim heyecanı devam ediyor. Vatandaşlar, çarşı merkezde bulunan LED ekrandan seçimleri takip ediyor.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sonuçların ekranlara gelmesiyle vatandaşların heyecanlı bekleyişi çarşıda da devam etti. Oyunu kullanan vatandaşlar çarşıda işlerini hallederken, aynı anda LED ekrandan seçim sonuçlarını takip etti. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Balıkesir 14 Mayıs Türkiye Politika Haberler

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