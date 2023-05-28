Balıkesir'de Vatandaşlar Erdoğan'ın Zaferini Kutlamaya Başladı

Balıkesir'de vatandaşlar, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladı. Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin sona ermesi ve oy sayım işlemlerinin yapılmasının ardından Balıkesir'in Bandırma ilçesinde AK Parti ve Cumhur ittifakına oy veren vatandaşlar kutlamaya başladı. Araç konvoyları yapan ve bayraklar sallayan vatandaşlar 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Kutlamaların gece boyu sürmesi bekleniyor.