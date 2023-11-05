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Balıkesir'de tarihi eser operasyonu: 102 sikke ve 33 obje ele geçirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 102 sikke ile 33 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin aracında yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 102 sikke ile Roma ve Bizans dönemine ait 33 obje ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.