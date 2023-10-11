Balıkesir'de sokak satıcılarına operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince Burhaniye ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince Burhaniye ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına (Torbacı) yönelik Burhaniye ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Proje süreci ve gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam; 57 adet sentetik ecza hap, 40 parça halinde 4.37 gram metamfetamin, 16 parça halinde 65,2 gram esrar, 114 adet ecstasy, 4 parça halinde 70,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR