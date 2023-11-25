Balıkesir'de Şok Asayiş Uygulaması: 67 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Şok Asayiş Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 67 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında binlerce kişinin kimlik ve araç sorgusu yapıldı, birçok işyeri ve okul çevresi kontrol edildi. Ayrıca, ruhsatsız silahlar ve arama kaydı bulunan bir araç ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından 790 personelin katılımı ile gerçekleşen 'Şok Asayiş Uygulaması'nda çeşitli suçlardan arana 67 şahsı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı uygulamada 12 bin 896 kişinin kimlik sorgusu, 4 bin 447 araç sorgusu, 354 işyeri kontrolü, 69 metruk bina, 85 okul çevresi, 49 park bahçe kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 67 kişi gözaltına alınırken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve arama kaydı bulunan 1 araç ele geçirildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR