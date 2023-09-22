Balıkesir'de Şok Asayiş Uygulaması: 24 Şüpheli Yakalandı
Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 18 düzensiz göçmen ve 76 araçla ilgili cezai işlem yapıldı.
Balıkesir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheliyi yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 68 ekipte 242 personelin katılımıyla şok asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamada 4 bin 425 kişi ile 2 bin 10 aracın bilgileri sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli ile Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmenin yakalandığı uygulamada, 76 araçla ilgili cezai işlem yapıldı, 29 araç trafikten menedildi.
Kaynak: AA / Politika