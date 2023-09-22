Balıkesir'de Şok Asayiş Uygulaması: 24 Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 18 düzensiz göçmen ve 76 araçla ilgili cezai işlem yapıldı.