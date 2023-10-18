Balıkesir'de silah ve kaçakçılık operasyonu: 8 adet ateşli silah ele geçirildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişiye ait araç ve ikamet adresinde yaptıkları aramada, silah ve kaçakçılık yapan şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsa ait araç ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 8 adet ateşli silah, silah parçası ve fişek ele geçirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri, bir kişiye ait araç ve ikamet adresinde yaptıkları aramada, silah ve kaçakçılık yapan şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsa ait araç ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 8 adet ateşli silah, silah parçası ve fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca silah, mühimmat ticareti ve kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kepsut'ta silah, mühimmat ticareti ve kaçakçılık suçu işlediği tespit edilen 1 şüpheliye ait araçta ve ikamet adresinde icra edilen operasyon faaliyeti sonucu; 1 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 5 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet el kundağı, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet şarjör ve adet silah bakım kiti ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli şahıs yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR