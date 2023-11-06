Balıkesir'de polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde akşam Asayiş ve Trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda bin 549 kişi sorgulanırken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Trafik ekipleri ise 975 aracı denetledi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 86 ekip ve 247 personelin katılımı ile il genelinde akşam Asayiş ve Trafik uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekipleri yapılan uygulamada bin 549 şahsa kimlik kontrolü yaparken 9 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Trafik ekiplerinin karayollarında araçlara yönelik uygulamasında da 975 araç denetlendi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, dernek ve kurum lokalleri, sosyal tesisler, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun yerleri ve trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere il genelinde 86 ekip, 247 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; bin 549 şahıs sorgulanırken, 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 67.75 gram esrar maddesi, 1.87 gram metamfetamin maddesi ve 14 adet sentetik ecza maddesi elde edildi. Uygulama esnasında, 213 Umuma Açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal gibi muhtelif yerler denetlenmiş ve kontrol edilmiş herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Trafik ekiplerinin karayolları ve caddelerde yaptıkları uygulamada; 975 Araç denetlenirken, 91 Araç sürücüsüne toplam 155 bin 686 TL idari para cezası uygulandı ve 20 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceğini açıklandı. - BALIKESİR