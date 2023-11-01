Balıkesir'de PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan şüpheli gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Sosyal Medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs yakalanarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - BALIKESİR