Balıkesir'de PKK/KCK operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden açıklamada, 'Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir.' denildi.