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Balıkesir'de oy verme işlemi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Balıkesir'de de oy verme işlemi başladı.

Balıkesir'de oy verme işlemi başladı

BALIKESİR - Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Balıkesir'de de oy verme işlemi başladı.

Türkiye seçim heyecanı yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Balıkesir'de de vatandaşlar erken saatte sandığa gitti. Altıeylül ve Karesi ilçelerinde kurulan sandıklara ilk oyları genelde yaşlı vatandaşların attığı görülürken, Altıeylül ve Karesi Belediyelerinin de bulunduğu belediye binasında seçim için sandıklar kuruldu. Belediye binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlara sandık görevlileri yardımcı olurken, oylarını sandığa atan vatandaşlar 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Politika

Balıkesir Altıeylül Türkiye Politika Haberler

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