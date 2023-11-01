Balıkesir'de Narkotik Operasyonunda 74 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narkotik Suçları ile Mücadele operasyonunda 74 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, silah ve mermiler ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Narkotik Suçları ile Mücadele çalışmalarında 74 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, aparat, 3 ateşli silah ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada Narkotik Suçları ile Mücadele dahilinde yapılan çalışmalarda; 91,43 gram Metamfetamin, Maddesi, 71,83 gram Esrar Maddesi, 1,9 gram Kokain Maddesi, 164,98 gram Sentetik Kannabinoid Bonzai Maddesi, 13 adet Ecstasy Hap, 317 adet Sentetik Ecza Hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet Ruhsatsız Tüfek, 80 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 74 şüpheli şahıstan, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. - BALIKESİR