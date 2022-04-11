Balıkesir'de MHP'den polis noktalarına ziyaret

BALIKESİR (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Toygar Mahallesinde düzenlenen iftar sonrası Polis Haftası münasebetiyle polis kontrol noktalarını ziyaret ettiler.

MHP'de ramazan ayı münasebeti nedeniyle düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları, TÜRKAV Balıkesir Şube, Başkanı ve Yönetimi, Kamu Sen. Balıkesir Şube Başkanı ve Bağlı Sendikaların Temsilcileri, Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı ve Yönetimi, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı ve Yönetimi, Cumhur İttifakı Milletvekilleri Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanları Belediye Meclis Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Karesi İlçe Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Toygar Mahallesi hayrına katıldılar.

İftar sonrası Başkan Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Altıeylül ve Karesi İlçe Başkanları, Kamu Sen. Bağlı Sendikaların Temsilcileri ile birlikte Balıkesir'in giriş ve çıkışlarında nöbet bekleyen polisleri unutmadılar. Başkan Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Polis Haftası Münasebetiyle Polis Kontrol noktalarını ziyaret ederek, Kahraman polis memurlarının haftasını kutladılar. - BALIKESİR