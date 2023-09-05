Balıkesir'de Kaçakçılık Operasyonunda 5 Tutuklama

Balıkesir'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlarla birlikte suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.

Balıkesir'de kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut, Susurluk ilçelerinde 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1 kilo 115 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 1 kilo. 44 gram metamfetamin, 1012 kök kenevir bitkisi, 112 gram kokain, 61 gram kubar esrar, 40 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), tabanca, av tüfeği, 6 adet fişek, şarjör, 4 cep telefonu ile suç geliri olduğu değerlendirilen 18 bin 985 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.