Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalar neticesinde binlerce kişi ve araç sorgulandı, işyerleri kontrol edildi ve 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi.

Balıkesir'de Jandarma Tarafından Yapılan Asayiş Uygulamalarında 22 Şüpheli Gözaltına Alındı

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Toplam 285 personelin katılımı ile yapılan uygulamalar neticesinde 3 bin 674 şahıs ile 796 aracın sorgusu yapıldı, 509 işyeri kontrol edildi, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı.

Ayrıca uygulamalar sonucunda ayrıca 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.