Balıkesir'de Jandarma Operasyonunda 32 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur' operasyonlarında 4 bin 741 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan toplam 32 şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 tescil belgesiz motosiklet ele geçirildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri 347 personelin katılımı ile il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında 4 bin 741 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan toplam 32 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 95 ekip ve toplam 347 personelin katılımı ile icra edilen önleyici Kolluk faaliyetlerinde; 4 bin 741 şahıs sorgusu, 846 araç sorgusu ve 600 İşyeri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 16 şahıs 14 yoklama/bakaya yapmayan şahıs, 1 silahla kasten yaralama, ve 1 kasten yaralama suçundan aranan olmak üzere toplam 36 şahıs gözaltına alınırken, uygulamada 1 tescil belgesiz motosiklet ele geçirildi. - BALIKESİR