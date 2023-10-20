Balıkesir'de jandarma ekipleri, 308 personelin katılımıyla yapılan kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 3 bin 152 kişinin kimlikleri sorgulandı ve 8 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Kumar ve Tombala Operasyonu Yaptı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde 308 personelin katılımı ile gece 21 ila 24 saatleri arasında 'kumar, tombala ve oyun makineleri' uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulamada 3 bin 152 şahsın kimliklerini sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla 91 ekip ve toplam 308 personelin katılımı ile icra edilen yasa dışı bahis ve 21-24 saatleri arasında icra edilen kumar, tombala ve oyun makineleri uygulaması dahilinde; sorgulamada 3 bin 152 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada 340 umuma açık iş yeri denetlendi. - BALIKESİR