Balıkesir'de jandarma ekipleri gece saatlerinde yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 798 araç ve bin 922 şahsı denetledi. Uygulama sonucunda 8 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Gece Trafik ve Asayiş Uygulaması Yaptı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde gece 22 ila 23 arasında 191 personelin katılımı ile gece trafik ve asayiş uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 798 araç ve bin 922 şahsı denetlediler. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, 798 araç denetlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 59 ekip ve toplam 191 personelin katılımı ile 22: 00-23.00 saatleri arasında icra edilen Önleyici Kolluk Faaliyetler dahilinde; bin 922 Şahıs sorgusu gerçekleştirilirken, farklı suçlardan arama kaydı bulunan 8 şahıs gözaltına alındı.

Trafik yönünden yapılan uygulamalarda da 798 Araç kontrol edilirken, 22 araca cezai işlem uygulandı ve 14 araç trafikten men edilirken, 1 haciz yakalamalı araç ele geçirildi. - BALIKESİR