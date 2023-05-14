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Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı

Politika Haberleri

Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde oy verme işlemi başladı.

Balıkesir'de ilk oylar sandığa atıldı

BALIKESİR - 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde oy verme işlemi başladı. Balıkesir'de her seçimde olduğu gibi sandığın ilk müdavimleri yaşlılar oldu.

Balıkesir'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için oy verme işlemi başladı. Tüm Türkiye sabah 08.00 itibarı ile sandık başına giderken, Balıkesir'de de sandığın ilk müdavimleri yaşlılar oldu. Altıeylül Ortaokulu'nda oy verme saatinin ilk dakikalarında oy kullanan vatandaşlar memleket için hayırlı olsun temennisinde bulundu. Sandık başına giden vatandaşlara sandık görevlileri tarafından bilgilendirme yapılırken, oy kullanan vatandaşlar zarflarını şeffaf sandıklara attı. Emekli Öğretmen Meral Kanber, oy verme işlemi sonrasında "Kalabalık olmadan gelip oyumu kullanmak istedim. Emekli öğretmenim. Memleket için hayırlı olsun" dedi.

Oy verme işlemi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Politika

Milletvekili Balıkesir 14 Mayıs Politika Haberler

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