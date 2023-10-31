Balıkesir'de İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binaları açıldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen ve Erdek'te İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Vali Ustaoğlu, yeni karakolların ilçelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen ve Erdek'te İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ustaoğlu, Gönen'de Buğdaylı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Ustaoğlu, yeni karakolların ilçelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ustaoğlu, "İnşallah karakol binamızın, bu bölgemizdeki emniyete, asayişe, huzura ve güvenliğe güzel katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun," dedi.

Okunan duanın ve kurdele kesiminin ardından bina hizmete açıldı.

Vali Ustaoğlu, daha sonra Erdek'te yapımı tamamlanan Jandarma Komutanlığı hizmet binasının açılışına katıldı.

Törenlere, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ufuk Kartalkayası, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve muhtarlar katıldı.