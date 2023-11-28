Balıkesir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 22 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alındı. İl genelinde yapılan uygulamada toplam 393 personel görev aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur ve Güven Uygulaması' yaptı. Jandarma ekipleri 393 personel ile yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 120 ekip, toplam 393 personelin katılımı ile icra edilen "Huzur ve Güven Uygulaması" dahilinde; 2 bin 994 şahıs sorgusu yapılmış olup, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 22 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi. - BALIKESİR