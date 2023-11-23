Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı
Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 9 düzensiz göçmen ile birlikte taksiler, tekne motoru, şişme bot ve kompresöre el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.
Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca iki ilçede düzenlenen operasyonlarda, iki takside 9 düzensiz göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Taksilerin yanı sıra tekne motoru, şişme bot ve kompresöre el konuldu.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Düzensiz göçmenler hakkında ise işlem başlatıldı.