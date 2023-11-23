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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Operasyonlarda ayrıca 9 düzensiz göçmen ile birlikte taksiler, tekne motoru, şişme bot ve kompresöre el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı.