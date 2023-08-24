Balıkesir'de FETÖ/PDY üyesi 2 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Kepsut ve Altıeylül ilçelerinde jandarma ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Kepsut ve Altıeylül ilçelerinde jandarma ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyelerinin ortaya çıkarılması ve yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmaları neticesinde; Kepsut ve Altıeylül ilçelerinde gizlendiği tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. - BALIKESİR