Balıkesir'de düzensiz göç operasyonu: 26 göçmen yakalandı, 6 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 26 düzensiz göçmen yakalandı. 6 şüpheli ise göçmenlerin kaçışını organize ettikleri iddiasıyla tutuklandı. Operasyonda çeşitli malzemeler de ele geçirildi.