Balıkesir'de DEAŞ Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde DEAŞ terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör faaliyetlerini engellemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı. Susurluk'ta DEAŞ terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şüpheliye ait eve operasyon düzenlendi. DEAŞ'lı teröristin yakalandığı evde örgüte ait doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Yakalanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR