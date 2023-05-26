Balıkesir'de CHP ve DEVA Partili milletvekilleri, mazbatalarını aldı ve kendilerine oy veren seçmenlere teşekkür etti.

Balıkesir'de, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde CHP'den seçilen milletvekilleri, mazbatalarını aldı.

CHP'li Ensar Aytekin, Serkan Sarı ve CHP listesinden seçilen DEVA Partili Burak Dalgın'a, Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen programda mazbatalar verildi.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcilerinin de katıldığı törende mazbatalarını alan milletvekilleri kendilerine oy verip, destek olan Balıkesirli seçmenlere teşekkür etti.

Mazbatasını alan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı; başkent Ankara'da Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Sarı, "Zorlu bir serüvenin sonucunda paha biçilemez bir sorumluluğu bir yetkiyi aldık, sizleri temsil etmek üzere. Ankara'ya gidiyoruz sevgili mevkidaşlarımla beraber Balıkesir'in sizlerin hakkını, hukukunu savunmak ve bu konuda bir dakika olsun durmadan dinlenmeden mücadele edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sizlerin boynunu asla bükmeyeceğiz. Sizleri asla utandırmayacağız." dedi.

Milletvekilleri, daha sonra tebrikleri kabul ederek günün anısına fotoğraf çektirdi.