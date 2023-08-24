Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 26 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 13 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tüfek ve 13 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR