Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 23 Şahıs Gözaltına Alındı, 11 Kişi Tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Susurluk ilçelerinde 'huzur' uygulaması yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR