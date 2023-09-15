Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 22 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR