Balıkesir'de Asayiş Uygulaması: 11 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı gözaltına aldı. Uygulama esnasında 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 11 şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri uygulama esnasında 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezi ve mahallelerinde yapılan uygulama neticesinde; çeşitli suçlardan araması olan 11 şahsı gözaltına aldı. Uygulama esnasında 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 14 fişek ele geçirdi.

Polis ayrıca Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesinde meydana gelen İkametten Hırsızlık olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekibi tarafından tespit edilerek, 2 şüpheli şahsın yakalandığını, diğer şüphelileri yakalama yönünde çalışmalar devam ettiğini açıkladı.

Suçların azaltılması, işlenmiş suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı - BALIKESİR