Balıkesir'de Asayiş Operasyonu: 25 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 16 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 10 adet ateşli silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 16 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 10 adet ateşli silah ve bu silahlara ait mermi ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 16 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR