Balıkesir'de Aranan Şahıslara Operasyon: 21 Tutuklama

Balıkesir'de polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlarda hapis cezası olan 21 şahıs ve ifadeye yönelik olarak aranan 10 şahsı gözaltına aldı. Hapis cezası olan 21 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 10 şahıs haklarında yapılan işlemler sonucu serbest kaldı.

Balıkesir'de polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlarda hapis cezası olan 21 şahıs ve ifadeye yönelik olarak aranan 10 şahsı gözaltına aldı. Hapis cezası olan 21 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 10 şahıs haklarında yapılan işlemler sonucu serbest kaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce; kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve tüm ilçelerde 58 ekip ve 162 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 47 aranan şahsın yakalanmasına yönelik alınan mahkeme kararlarıyla birlikte yapılan operasyon sonucunda; 10-15 YIL hapis cezası olan 1 şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 0-5 YIL hapis cezası olan 17 şahıs ve İfadeye yönelik 10 şahıs olmak üzere, toplam 31 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. 21 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR