Balıkesir'de Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Sabah saatlerinde Ayvalık'ın en büyük mahallesi Altınova'nın Sahil mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, deniz kenarındaki kumsalda bir grup göçmenin bulunduğunu fark etti.
Biri bebek 19 çocuk, 8 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 36 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni İskele Jandarma Karakolu'na götüren ekipler; burada göçmenlere yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundu.
Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor. - BALIKESİR