Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Operasyonda çok sayıda araç ve ekipman ele geçirildi.

Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 adet otomobil (ticari taksi), 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Olaya karışan 6 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.