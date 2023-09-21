Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen yakalandı, 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı
Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 58 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 otomobil, 30 can yeleği, 2 hava pompası ele geçirildi.
Balıkesir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 58 düzensiz göçmen yakalandı, 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde teknik takip sonucunda bazı yabancı uyruklu kişilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçecekleri bilgisini aldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 58 düzensiz göçmeni yakaladı.
Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.
Aramalarda, 2 otomobil, 30 can yeleği, 2 hava pompası, 5 can yeleği ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısının işlemleri sürüyor.