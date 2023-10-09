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Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Politika Haberleri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 adet kamyonet ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, Ayvalık ilçesinde 34 düzensiz göçmen yakalandı ve 1 adet kamyonet ele geçirildi.

Olaya karışan 2 organizatör hakkında ise adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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