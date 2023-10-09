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Balıkesir'de 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda ayrıca 1 adet kamyonet ele geçirildi.