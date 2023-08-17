Balıkesir'de 118 düzensiz göçmen yakalandı, 10 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 118 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 10 şüpheli tutuklandı. Yakalananlar arasında Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler ve göçmen kaçakçıları bulunuyor.