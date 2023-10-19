Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Sorunlarını İncelemek İçin Meclis Araştırması Komisyonu Oluşturuldu

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün sorunlarını tespit etmek üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda çalışacak isimler ile görev dağılımları belli oldu.

"Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararına göre, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun üyeleri, 10 Ekim 2023'te Genel Kurulun 5'inci birleşiminde belirlendi.

Başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üyelikleri için ise 17 Ekim 2023'teki komisyon toplantısında seçim yapıldı.

Komisyonun başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, başkanvekilliğine AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, sözcülüğüne CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, katipliğine MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, üyeliklerine ise CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar ve CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul seçildi.