Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan oldu GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BAL-GÖÇ Genel Başkanı seçildi. BAL-GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BAL-GÖÇ Genel Başkanı seçildi. BAL-GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu, Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleşti. Eş Bankanlığa giden Kader Özlem ve Hasan Öztürk 546 oy alırken, Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BAL-GÖÇ Başkanı oldu. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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