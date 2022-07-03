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Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan oldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan oldu

GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BAL-GÖÇ Genel Başkanı seçildi.

BAL-GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BAL-GÖÇ Genel Başkanı seçildi.

BAL-GÖÇ 19. Olağanüstü Genel Kurulu, Yunus Emre Spor Kompleksinde gerçekleşti. Eş Bankanlığa giden Kader Özlem ve Hasan Öztürk 546 oy alırken, Prof. Dr. Emin Balkan 623 oy ile BAL-GÖÇ Başkanı oldu. - BURSA

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