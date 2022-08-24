Yaklaşık bir ay önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden partisine davet edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık bir ay önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden partisine davet edilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Milletvekili seçilmesinin ardından halkla iç içe olması ve sürekli göz önünde bulunması sebebiyle halk tarafından beğeni toplayan Baki Ersoy, TBMM'nin tatile girmesi ile seçim bölgesine dönerek, beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte basılmadık toprak, çalınmadık kapı bırakmıyor. Ersoy, yaptığı ziyaretlerle de Kayserililerin takdirini topluyor.

Ersoy, sosyal medya paylaşımlarından yapılan analize göre son bir aylık süreçte 4 taziye ve hasta ziyareti, 14 halka yönelik ziyaretler, 3 açılış/ konser, 16 parti çalışmaları, 16 düğün, 7 makam ziyareti, 4 konferans, protokol, resepsiyon ve 5 spor faaliyetine katıldı.

Ersoy, bunların yanı sıra Sarıoğlan'da konser ve halk ziyareti, Yahyalı'da taziye ve halk ziyareti, Develi'de muhtarlar, pazarcı esnaf ve halk ile sohbet, Özvatan'da geleneksel bal festivali, futbol turnuvası, çiftçiler ve halk ile buluşma, Hacılar'da Birlik ve Beraberlik Gecesi Organizasyonu, Talas'ta Avrupa Türk Federasyonu yöneticileri ile sohbet, Karahıdır Köyü 2. Geleneksel Pilav ve Organik Domates Şenliği'ne katılım sağladı ve aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç'ın ziyaretine Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu ile ziyaret ederek şoför odalarının sorun ve taleplerini iletti.

Gittiği ilçelerde muhtarlar, STK'lar ve halkla sık sık sohbet edip istişare yapma imkanı bulan Baki Ersoy, vatandaşın sorunları ve taleplerini dinleyerek meclis çalışmaları için ön çalışma yapıp, vatandaşa sorunlarının çözülmesi noktasında gerekli çalışmaları yapacağının taahhüdünü verdi. - KAYSERİ