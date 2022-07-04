Bakanlıktan 'Abdi İpekçi Spor Salonu' açıklaması

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Abdi İpekçi Spor Salonu yerine yapılacak yeni tesise ilişkin öne sürülen iddiaların asılsız olduğunu belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce projeye ilişkin düzenlenen para cezasının da hukuki dayanağı olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksi'ne dair projenin yıkım, ihale ve inşa süreçleri aktarıldı. Her türlü kanuni sürecin harfiyen işletildiği projenin, İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunduğu aktarılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunun aksine Abdi İpekçi Spor Kompleksi kapsamında, 5366 sayılı 'Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 4779 sayılı Kanun'un ilgili yönetmeliği uyarınca Yenileme Kurulu tarafından onaylanmış bir projedir. Sonuç olarak İBB'nin projeyle ilgili kanuna ve hukuka uygun olmadığı iddiası kesinlikle doğru değildir" denildi.

"Tamamıyla kamuoyunu yanıltmak üzere yapılan bir uygulamadır. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan açıklamada ifade edildiği üzere projeyle birlikte herhangi bir yeşil alanın tahrip edilmesi söz konusu değildir. Tam aksine eski Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nin yıkımından sonra niteliksiz durumda olan parselde 22 bin metrekare yeşil alan düzenlemesi yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kent ölçeğinde hizmet verecek spor tesisi faaliyetine yönelik devam eden iş kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi durdurma, mühürleme veya cezai işlemleri, en hafif tabirle, görevi kötüye kullanma ve kamu zararı teşkil edecek bir uygulamadır. Tarihin ve milletin nezdinde en temel kaide, milletten alınan yetkiyi millet lehine, millet için kullanmaktır. Hiçbir algı, hakikati gölgeleyemez. İşlemeyen paslanır, hareket etmeyen durağanlaşır, üretmeyen körelir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni salon için ayrılan arazide üzerine düşen vazifeleri diğer tüm projelerde olduğu gibi üzerinden aylar geçmesine rağmen yerine getirmemektedir, getirememektedir."

Demirören Haber Ajansı / Politika