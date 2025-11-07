Haberler

Bakanlık Sözcüsü'nden BMGK'nın Suriye Yaptırımları Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ın BMGK'nın yaptırım listesinden çıkarılmasına dair memnuniyetini ifade etti ve bu kararın Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonu için önemli olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, 2799 (2025) sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı hakkında bir açıklama yaparak şunları dedi:

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Geride kalan dönemin mevcut Suriye Yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede, yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ve kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
