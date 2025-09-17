Bakanlık, Mabel Matiz'in 'Perperişan' Şarkısının Erişim Engellenmesini Talep Etti

Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısının içeriğinin aile yapısına zarar verebileceği gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Şarkının, çocuklar ve gençlerin gelişimini olumsuz etkileyebileceği iddia ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuruldu.

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
