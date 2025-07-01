Bakanlardan Peygamber'e Yönelik Saldırılara Sert Tepki

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlar, Peygamber Efendimize yönelik yapılan provokatif karikatürleri şiddetle kınayarak, bu tür nefret suçlarına karşı tavizsiz mücadele edeceklerini belirttiler.

'TAVİZSİZ ŞEKİLDE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mizah maskesi ardına saklanarak Peygamber Efendimize (s.a.s.) yönelik gerçekleştirilen ahlaksız ve provokatif saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. İnançlarımıza, kutsallarımıza ve asırlardır yaşattığımız temel değerlerimize yönelik bu nefret suçunu işleyen ve toplumsal huzurumuzu hedef alanlar, adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. İslam'a ve Müslümanlara yönelik kin ve düşmanlığı körüklemeye çalışan her türlü zihniyete karşı yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla, tavizsiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında "Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz, bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

'HASTALKLI ZİHNİYETLE MÜCADELEMİZ EBEDİYETE DEK SÜRECEK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize (S.A.V) ve Hz. Musa'ya yönelik yapılan hadsiz ve alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. İfade özgürlüğü kisvesi altında kutsallarımızı hedef alan bu hayasızlık, ne mizah ne de fikir beyanı olabilir. Bu hastalıklı zihniyetle mücadelemiz ebediyete dek sürecek" dedi.

'LANETLİYORUM'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, "Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve Hz. Musa'ya hakaret eden bu kifayetsiz dergi bozuntusunu ve temsil ettiği zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Hiçbir inanç, hiçbir kutsal; mizah ya da sanat adı altında hedef alınamaz. Bu yapılan, milletin inancına, kutsalına dil uzatmak, değerlerimize açıkça saldırmaktır. Lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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