Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit askerler için taziye ziyaretinde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler nedeniyle kendisine taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi. - ANKARA