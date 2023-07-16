Bakanlar Yerlikaya ve Yumaklı, orman yangınının devam ettiği Belen'e gidiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine gidiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine gidiyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya ve Yumaklı, ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesini yerinden takip edecek.