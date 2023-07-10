Bakanlar Yerlikaya ve Tunç selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu, vatandaşları ziyaret etti.

Bakanlar Yerlikaya ve Tunç, selden etkilenen Yalı mevkisindeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Karadeniz için 15 turuncu, 4 de sarı kodlu uyarıda bulunduğunu, tahminlerin tutması üzerine bölgede kuvvetli yağışın etkili olduğunu belirtti.

Zaman zaman metrekareye 250 kilogram yağış düşen yerler olduğunu bildiren Yerlikaya, Bartın'ın da metrekareye 150-250 kilogram arasında kuvvetli yağış aldığını söyledi.

Kuvvetli yağışın haneler, iş yerleri ve tarım arazilerinde su baskınlarına sebep olduğunu anımsatan Yerlikaya, Batı ve Orta Karadeniz'de aşırı yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"137 vatandaşımızı kurtardık"

İçişleri Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin süratle selden etkilenen bölgelere geldiğini aktaran Yerlikaya, çalışmaları yakından takip ettiğini, beraberindeki Bartınlı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade etti.

Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları ile de istişarelerde bulunduklarını anlatan Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşırı yağıştan etkilenen, sel olan tüm il, ilçe, belde ve köylerimizle ilgili ortak hareket ettik. Her zaman olduğu gibi devletimizin tüm kurum ve kuruluşları birlik, beraberlik içinde vatandaşlarımızın yanında. Kurumlarımız 112 Acil Servis ekiplerine gelen tüm yardım çağrılarına canhıraş bir şekilde koştular. 137 vatandaşımızı helikopterle, botlarla, iş makineleriyle Bartın ilimizde kurtardık. Şükürler olsun ki bir can kaybımız ve yaralanan bir vatandaşımız yok. Sel sularının getirdiği çamurların temizlenmesiyle ilgili büyük bir gayret var. Bartın'da aktif çalışan ve dinlenen arkadaşlarımızın sayısı 3 bin 333. Ayrıca 170 iş makinesi, 1 helikopter, 156 araç, 20 ambulans, 11 kurtarma botu ve mobil ikram araçlarımız var."

Bakan Tunç ile selden etkilenen esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışlarından dolayı onlara minnettarım. Son üç yıldan bu yana bölgede aşırı yağılardan kaynaklanan sel oluyor. Devletimiz, hükümetimiz her zaman yanlarında. Sayın Cumhurbaşkanı'mız anbean burayı takip ediyor, talimatlarını alıyoruz, bilgilerimizi, tespitlerimizi kendisine arz ediyoruz." dedi.

Yerlikaya, sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir gerçeğin iklim değişikliği olduğunu dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini anımsatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"İklim değişikliği bizim elimizde olan bir şey değil. İklim değişikliğine olumsuz tesir eden davranışlarımızı bilimin ışığında gözden geçiriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü AFAD'la son derece bilimsel çalışıyor, zamanında uyarılar yapıyor. Tecrübemiz onu gösteriyor ki bu uyarılar kuvvetle tutuyor. Vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyorum. Turuncu ve sarı kodun ne anlama geldiğini artık her birimiz çok iyi biliyoruz. Bu noktada medyamıza teşekkür etmek istiyorum. Bunlar, konvansiyonel medya ve sosyal medyadan duyuruluyor. Dolayısıyla yola çıkacak olanlar güzergahını bizden daha iyi biliyorlar. Yol güzergahıyla ilgili riskleri mutlaka değerlendirmeliler. Esnafımız, tacirimiz, sanayicimiz ve kıymetli hane sakinlerimiz de uyarılar ışığında lütfen tedbirli olsun."

Yerlikaya, Batı Karadeniz'de ve Bartın'da kuvvetli yağışın şiddetini kaybettiğini, Meteorolojinin bu uyarıyı verdiğini, şiddetli yağışın Orta Karadeniz'de de saat 15.00'ten itibaren etkisini yitireceğini bildirdi.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'deki vatandaşlara seslenen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de, bu gece saat 00.00'a kadar metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış olacağı yönünde tahmin olduğunu belirtmek istiyorum. Batı ve Orta Karadeniz'de bu risk bitti. Sis Doğu Karadeniz'e doğru gidiyor. Valiliklerimizi, belediyelerimizi uyardık. Temenniniz her vatandaşımızın da tedbirlerini kendilerinin alması yönünde. Başta can kaybı olmak üzere en ufak sıkıntı veren bir gelişmenin olmasını istemiyoruz."

Bakan Yerlikaya, sel bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek veren AFAD gönüllüleri ile İçişleri Bakanlığı JAK ve PAK ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Yerlikaya, Bartın'da temizlik çalışmalarının 2-3 gün içinde tamamlanacağını, 13 kapalı köy yolunun açıldığını, elektrik ve içme suyu arızası olan yerlerde çalışmaların akşama kadar tamamlanacağını kaydetti.

"Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını, maddi hasarların oluştuğunu söyledi.

Maddi hasarların giderilmesiyle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Tunç, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini belirtti. Bakan Tunç, Bartın'da mahsur kalan 137 kişinin helikopterle, bot ve iş makineleriyle kurtarıldığını bildirdi.

İlçelerin ve beldelerin hasar gördüğünü ifade eden Tunç, acil ödenek yardımlarının belediyelere ve özel idarelere yapılarak hasarların giderileceğini aktardı. Tunç, şöyle devam etti:

"Bartın'ımızın şehir merkezinde önceki sellerdeki gibi büyük bir hasarın oluşmamasının sebebi barajlarımızın inşaatlarının tamamlanmasıydı. Kirazlıköprü barajımızın 66 milyon metreküp su kapasitesi var ve bu barajımız dolmadı. Eğer dolmuş olsaydı ve baraj kapasitesini aşan bir sel gelmiş olsaydı, Allah korusun, Bartın'da daha büyük bir zarar ortaya çıkmış olurdu. Kirazlıköprü barajımızın önemi burada ortaya çıkmış oldu. Yine Kışla barajımız var, orada da 15 milyon metreküp su kapasitesi var. O barajımız da son akşama kadar doluluk seviyesini korudu. Kozcağız barajımız da inşa halinde olmasına rağmen ilk etapta 15 milyon metreküp suyun tutulmasını sağlayarak şehir merkezine yaklaşık 50-60 milyon metreküp suyun ilave gelmesini önlemiş oldu. İlave su buraya gelmiş olsaydı bugün çok daha ağır bir sonuçla karşı karşıya kalırdık. Çok şükür barajlarımızın faydasını bu taşkında görmüş olduk."

Tunç, Bartın'da 260 köyün 155'inde hasar meydana geldiğini, menfezlerin ve köprülerin hasar gördüğünü, bu yerlerin inşasının yapılacağını anlattı.

Bölgede temizlik çalışmalarının sürdüğünü anımsatan ve görevlilere teşekkür eden Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yılmaz Tunç, "Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya devam edeceğiz. Fabrikalarımız var sele uğrayan. Oralarda büyük maddi hasarlarımız var. Bartın merkezde Atılım Sanayi Sitesi'nde taşkın anlamında iş yerlerimiz zarar gördü." dedi.

"Zararları karşılanacak"

Zonguldak, Çaycuma ve Devrek'te de hasarların oluştuğunu ifade eden Tunç, İçişleri Bakanı Yerlikaya ile bu bölgelerde inceleme yapacaklarını kaydetti.

"Bugün havanın açılmış olması, hasarların, temizlik çalışmalarının süratle giderilmesine vesile olacak." diyen Tunç, Batı Karadeniz'de selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tunç, "Tarım hasarlarımız da var. Onlar da endişe etmesinler. Seralarımız sele gitti. Bunların zararları karşılanacak. Yeter ki cana bir şey olmasın. Maddi hasarların karşılanması noktasında özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşmemiz oldu. Tekrar geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti." diye konuştu.

Bartın Irmağı'nın debisi yüksek, 14 kilometrelik bir ırmak olduğuna işaret eden Tunç, bu ırmaktaki üç büyük barajın daha büyük bir taşkını önlediğini anlattı.

Tunç, bazı köylerdeki hasarları süratle gidereceklerini söyledi.

"Barajların önemli olduğunu söylediniz. Üç yıldır aynı manzarayla karşı karşıyayız. Barajların dolması ihtimalinde B planınız olacak mı?" sorusu üzerine Tunç, 1998'de Bartın'ın büyük bir afet yaşadığını, o dönemde şu anki barajların bulunmadığını söyledi.

Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"O barajların olmaması nedeniyle evlerin ikinci katına kadar, bugün 1 metre olarak gördüğünüz iş yerlerini basan suyun, birinci katları da geçtiğini ikinci kata ulaştığını Bartın halkı çok iyi hatırlıyor. Barajlar sayesinde bu risk azaldı. O barajların bitmiş olması bize şunu da sağladı, bundan sonraki aşama Bartın Irmağı'nın ıslahı. Onun da ihalesini gerçekleştirdik. 466 milyona ihalesi yapıldı, müteahhit firma çalışmalara başladı. Etap etap bunlar. Üç tane baraj, çok büyük maliyet ve bunlar gerçekleşti. Şimdi sıra Bartın Irmağı'nın ıslahında. Bunu da inşallah gerçekleştirerek bu riski daha da aza indireceğiz."

Beldelerde, ilçelerde dere ıslahlarının, taşkın koruma çalışmalarının yapıldığını anlatan Bakan Tunç, bu çalışmaların devam edeceğini, riski azaltmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.